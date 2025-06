PanShow Gastronomia 2025 faz de Vila Velha a capital do pão e da confeitaria Com entrada gratuita e grandes nomes do setor, evento reúne panificação, confeitaria, música, gastronomia capixaba, concursos e o projeto... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 08h16 ) twitter

Vila Velha se prepara para virar o centro das atenções da panificação e confeitaria no Brasil com a chegada da PanShow Gastronomia 2025. De 24 a 26 de junho, o Shopping Vila Velha será palco de uma programação intensa e gratuita que reúne aulas-show com chefs renomados, espaço de negócios, praça gastronômica, shows musicais, concursos, cervejarias artesanais, agroindústria e a aguardada edição do projeto nacional “ABIP Pelo Brasil”. Uma verdadeira celebração dos sabores, saberes e da inovação que movimentam o setor. Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Serra Catarinense tem sensação térmica de -29ºC

