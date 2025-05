Paolla Oliveira defende aborto no ‘Roda Viva’: “É uma escolha da mulher” (Foto: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal)Heleninha Roitman, empoderamento feminino, aborto e carnaval: no Roda Viva desta segunda... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal)Heleninha Roitman, empoderamento feminino, aborto e carnaval: no Roda Viva desta segunda-feira, 5, Paolla Oliveira reviveu temas que permeiam sua carreira durante a entrevista. “Quando a gente fala sobre as questões femininas, tem sempre um entorno que leva a gente a se aprisionar. Parte tudo do mesmo lugar: ter o corpo que a gente quer, se sentir bonita da maneira que a gente é, escolher ter filhos. Escolher fazer um aborto”, explicou a atriz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em Folha Vitória:

Conheça os personagens de GTA 6

Mistério cerca o desaparecimento do cachorro Thor na Grande Jacaraípe

Ampliação do Aquaviário: veja quais serão as novas estações em Vitória