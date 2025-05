Papa Leão XIV recebe o Napoli, ganha camisa do clube, mas ‘oculta’ clube do coração Foto: Reprodução/InstagramO Papa Leão XIV mudou a sua rotina nesta terça-feira, no Vaticano, ao receber, em audiência privada, a delegação... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h57 ) twitter

Foto: Reprodução/InstagramO Papa Leão XIV mudou a sua rotina nesta terça-feira, no Vaticano, ao receber, em audiência privada, a delegação do Napoli, que se sagrou campeão italiano na última sexta-feira, em uma disputa acirrada com a Inter de Milão. Torcedor do Chicago White Sox nos Estados Unidos, e fã de tênis, ele não quis revelar qual o seu time do coração na Itália.

