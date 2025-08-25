Paquetá volta, Neymar fica fora: confira a lista dos convocados para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram @lucaspaqueta)Técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

(Foto: Reprodução/Instagram @lucaspaqueta) Não foi desta vez que o atacante Neymar voltou à Seleção Brasileira. Há quase dois anos sem ser convocado, desde que lesionou o joelho esquerdo em jogo contra o Uruguai em outubro de 2023 pelas Eliminatórias, o craque ficou fora da lista de 25 convocados para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

