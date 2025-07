Para pais gamers: confira as dicas da Logitech para presentear Descubra as melhores sugestões de presentes Logitech para o Dia dos Pais. Perfeitos para pais que amam tecnologia e jogos. Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Com a chegada do Dia dos Pais, o varejo se prepara para um dos períodos mais aquecidos do segundo semestre. De olho nessa movimentação, a Logitech , empresa Suíça líder em periférico, reuniu sugestões de presentes ideais para pais que curtem games e tecnologia, seja no tempo livre ou na rotina.Confira os produtos sugeridos pela Logitech :

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra as melhores opções de presentes para os pais gamers!

Leia Mais em Folha Vitória:

Operação da PM vira confronto e resulta em morte em Nova Venécia

CFM proíbe anestesia para a realização de tatuagens

Concurso público em Castelo tem 188 vagas com salário de até R$ 11,9 mil