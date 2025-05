Parabéns em alto estilo e com 90 amigas Folha Vitória|Do R7 11/05/2025 - 01h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 01h06 ) twitter

Folha Vitória

Muita alegria, energia boa e ao lado de 90 amigas, todas vestindo preto e tão bacanas quanto a aniversariante. Estou falando da médica neurologista Camila Resende que recebeu em grande estilo no Tetto Vix para comemorar a data. O tema “fui eu”, brincou ela que estava radiante usando dois looks do Atelier Flavio Rafalski. No quesito musical, banda Live Show e DJ Alec. Décor de Erika Carneiro, bolo e doces de Najla Carone e iluminação The One.

