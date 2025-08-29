Logo R7.com
Parabéns em alto estilo para festejar Marianne Pernambuco

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

HELIO DÓREA | Coluna social Folha Vitória

Marianne Pernambuco Chambô comemorou aniversário com festa animada no Major Forest Ao Mare, no Marina Lounge, rodeada pela família e amigas. Animação total ao som da Banda Midplay e o cantor Rodrigo de Paula que lotaram a pista durante toda a festa.Marianne, radiante ao lado do marido, o cirurgião plástico Fabio e dos filhos Igor e Julia, todos Chambô.

