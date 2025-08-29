Parabéns em alto estilo para festejar Marianne Pernambuco Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

HELIO DÓREA | Coluna social Folha Vitória

Marianne Pernambuco Chambô comemorou aniversário com festa animada no Major Forest Ao Mare, no Marina Lounge, rodeada pela família e amigas. Animação total ao som da Banda Midplay e o cantor Rodrigo de Paula que lotaram a pista durante toda a festa.Marianne, radiante ao lado do marido, o cirurgião plástico Fabio e dos filhos Igor e Julia, todos Chambô.

Para mais detalhes sobre essa celebração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Maior rede de cosméticos do mundo, Sephora vai abrir no Shopping Vitória

Cooabriel aposta no cacau e lança projeto-piloto na Bahia em parceria com a Cargill

38ª edição do Festival Colibri começa com o Summit 2025