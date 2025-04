Parcerias Público-Privadas: entenda como elas transformam as cidades Estação de tratamento de esgoto. Foto: CesanQuem ganha com as Parcerias Público-Privadas é a população, que já sente em seu cotidiano... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h40 ) twitter

Estação de tratamento de esgoto. Foto: Cesan Conjugando investimento e conhecimento da iniciativa privada e dividindo responsabilidades com o Poder Público, as PPPs têm se tornado uma realidade e, porque não dizer, uma necessidade, na implementação de políticas públicas em áreas essenciais para a população, como saúde, mobilidade urbana, energia, lazer e educação.

Para entender melhor como as Parcerias Público-Privadas estão transformando as cidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

