Parentes e amigos de vítimas de ataque a tiros protestam na frente de delegacia Foto: TV VItória/ Divulgação O pedido é por uma base fixa da polícia na região. O ataque criminoso foi no último sábado, quando Sophia... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h19 ) twitter

Folha Vitória

Foto: TV VItória/ Divulgação Com balões e roupas brancas, carregando fotos das vítimas e cartazes, familiares e amigos da estudante Sophia Vial, de 15 anos, e da manicure Andressa Conceição, de 31 anos, mortas durante um ataque de traficantes na Grande Santa Rita, em Vila Velha, realizaram um novo protesto na noite desta quarta-feira (13).

