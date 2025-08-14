Parentes e amigos de vítimas de ataque a tiros protestam na frente de delegacia
Foto: TV VItória/ Divulgação O pedido é por uma base fixa da polícia na região. O ataque criminoso foi no último sábado, quando Sophia...
Foto: TV VItória/ Divulgação Com balões e roupas brancas, carregando fotos das vítimas e cartazes, familiares e amigos da estudante Sophia Vial, de 15 anos, e da manicure Andressa Conceição, de 31 anos, mortas durante um ataque de traficantes na Grande Santa Rita, em Vila Velha, realizaram um novo protesto na noite desta quarta-feira (13).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse protesto e da situação de violência na região.
