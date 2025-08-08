Participe do evento de demonstração Drag x Drive: Global Jam! Disponível em português do Brasil para o console Nintendo Switch 2, prepare-se para fazer cestas de um jeito totalmente diferente nesta... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h58 ) twitter

Folha Vitória

Disponível em português do Brasil para o console Nintendo Switch 2, prepare-se para fazer cestas de um jeito totalmente diferente nesta nova geração de esportes de 3 contra 3 em Drag x Drive!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

