Passageira fica ferida após caminhão capotar em Viana
Foto: Reprodução/TV VitóriaVeículo perdeu força ao subir morro, desceu de ré, bateu em muro e tombou. Motorista não apresentou ferimentos...
Foto: Reprodução/TV Vitória Um caminhão capotou na manhã desta quarta-feira (3), na Rua Carajás, em Nova Bethânia, Viana. Segundo informações de moradores, uma passageira ficou ferida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Para mais detalhes sobre o acidente e as condições da passageira
