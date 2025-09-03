Passageira fica ferida após caminhão capotar em Viana Foto: Reprodução/TV VitóriaVeículo perdeu força ao subir morro, desceu de ré, bateu em muro e tombou. Motorista não apresentou ferimentos... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Um caminhão capotou na manhã desta quarta-feira (3), na Rua Carajás, em Nova Bethânia, Viana. Segundo informações de moradores, uma passageira ficou ferida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Para mais detalhes sobre o acidente e as condições da passageira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Manifestantes voltam às ruas e deixam trânsito complicado no Centro de Vitória

Com aval da Executiva nacional, Marcelo Santos vai presidir o União no ES

Ginastas Sofia Madeira e Geovanna Santos recebem homenagem no ES