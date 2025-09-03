Logo R7.com
Passageira fica ferida após caminhão capotar em Viana

Foto: Reprodução/TV VitóriaVeículo perdeu força ao subir morro, desceu de ré, bateu em muro e tombou. Motorista não apresentou ferimentos...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/TV Vitória Um caminhão capotou na manhã desta quarta-feira (3), na Rua Carajás, em Nova Bethânia, Viana. Segundo informações de moradores, uma passageira ficou ferida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

