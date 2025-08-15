Patente da Nintendo revela Switch 2 com 2 telas Uma nova patente registrada pela Nintendo reacendeu especulações sobre um possível modelo do Switch 2 com duas telas, lembrando o design... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h38 ) twitter

Uma nova patente registrada pela Nintendo reacendeu especulações sobre um possível modelo do Switch 2 com duas telas, lembrando o design de portáteis como o DS e o 3DS. O documento foi publicado no dia 14 de agosto pelo USPTO (United States Patent and Trademark Office), embora o registro tenha sido feito em 1º de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o Switch 2!

