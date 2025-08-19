Patinho feio prepara transformação: Viana pede passagem na Grande Vitória Um dos trunfos de Viana para gerar empregos é a vocação logística e o espaço para galpões. Crédito: Divulgação/Raizz CapitalViana registrou... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 18h40 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h40 ) twitter

Um dos trunfos de Viana para gerar empregos é a vocação logística e o espaço para galpões. Crédito: Divulgação/Raizz Capital O município que está na Região Metropolitana, mas que ninguém levava muita fé, está em processo de transformação. O patinho feio está virando cisne. Viana alcançou a maior taxa de geração de empregos per capita da Grande Vitória. Foram 18 novos postos de trabalho para cada mil habitantes, o que coloca o município na 4ª posição do ranking estadual, atrás de Aracruz, Anchieta e João Neiva. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao período de julho de 2024 a junho de 2025

