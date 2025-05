Patos e gansos ficam azuis após vazamento de 2 mil litros de corante em córrego de SP Corante vazou em córrego e atingiu animais (Foto: Reprodução / Instagram @mataciliar)O vazamento de um corante tingiu de azul o Córrego... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Corante vazou em córrego e atingiu animais (Foto: Reprodução / Instagram @mataciliar)O vazamento de um corante tingiu de azul o Córrego das Tulipas e um lago formado por ele, na região do Parque Jardim Botânico, em Jundiaí, interior de São Paulo. As aves – gansos e patos – que estavam no lago tiveram a plumagem tingida também.

Saiba mais sobre os impactos ambientais e o resgate dos animais no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Neuroplasticidade: seu cérebro muda com o que vive

Caixa paga abono salarial para 3,8 milhões trabalhadores hoje; veja quem recebe

Guarapari pode ganhar aquário gigante parecido com o do Rio de Janeiro