Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Patrícia Gouvêa assume agência que vai buscar empresas para fazerem negócios no ES

Divulgação/Governo do ESAlém da diretoria executiva, haverá um Conselho de Administração com três representantes indicados pelo governador...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Divulgação/Governo do ES A executiva Patrícia de Oliveira Gouvêa é a escolhida para presidir o Invest-ES, nova agência do governo do ES voltada à atração de investimentos e negócios. Ao lado dela, a diretoria será formada por Alexandre Malta, responsável por Gestão e Compliance, e Danilo Pescuma, que assume a área de Atração de Investimentos.

Para saber mais sobre essa nova iniciativa e suas implicações para o estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.