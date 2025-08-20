Patrícia Gouvêa assume agência que vai buscar empresas para fazerem negócios no ES
Divulgação/Governo do ESAlém da diretoria executiva, haverá um Conselho de Administração com três representantes indicados pelo governador...
Divulgação/Governo do ES A executiva Patrícia de Oliveira Gouvêa é a escolhida para presidir o Invest-ES, nova agência do governo do ES voltada à atração de investimentos e negócios. Ao lado dela, a diretoria será formada por Alexandre Malta, responsável por Gestão e Compliance, e Danilo Pescuma, que assume a área de Atração de Investimentos.
