Patrícia Gouvêa assume agência que vai buscar empresas para fazerem negócios no ES Divulgação/Governo do ESAlém da diretoria executiva, haverá um Conselho de Administração com três representantes indicados pelo governador... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 19h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h19 )

Divulgação/Governo do ES A executiva Patrícia de Oliveira Gouvêa é a escolhida para presidir o Invest-ES, nova agência do governo do ES voltada à atração de investimentos e negócios. Ao lado dela, a diretoria será formada por Alexandre Malta, responsável por Gestão e Compliance, e Danilo Pescuma, que assume a área de Atração de Investimentos.

