PC dentro do Xbox 360 Slim surpreende pela integração criativa Um modder transformou um Xbox 360 Slim em um PC gamer completo, preservando o design original do console. O projeto suporta Windows... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um casal modder conseguiu instalar um PC funcional dentro de um Xbox 360 Slim, mantendo a estética original do console. O resultado impressiona pela integração de hardware e design.

Para saber mais sobre essa incrível modificação e o impacto na comunidade gamer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Netanyahu chama ataque que matou 20 pessoas de “acidente trágico”; cinco vítimas são jornalistas

Motociclista morre em acidente na BR-101 no Sul do ES

Switch 2: escassez de dev kits preocupa o mercado