PC dentro do Xbox 360 Slim surpreende pela integração criativa
Um modder transformou um Xbox 360 Slim em um PC gamer completo, preservando o design original do console. O projeto suporta Windows...
Um casal modder conseguiu instalar um PC funcional dentro de um Xbox 360 Slim, mantendo a estética original do console. O resultado impressiona pela integração de hardware e design.
Um casal modder conseguiu instalar um PC funcional dentro de um Xbox 360 Slim, mantendo a estética original do console. O resultado impressiona pela integração de hardware e design.
Para saber mais sobre essa incrível modificação e o impacto na comunidade gamer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: