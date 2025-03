Pecuaristas aumentam investimento em genética e inseminação artificial cresce 4% em 2024 O pecuarista investiu mais em genética bovina em 2024 ante 2023. É o que apontam os dados do INDEX ASBIA, da Associação Brasileira... Folha Vitória|Do R7 29/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O pecuarista investiu mais em genética bovina em 2024 ante 2023. É o que apontam os dados do INDEX ASBIA, da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia), elaborado pelo Centro de Estudos em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP). Foi registrado aumento de 6% na coleta, 14% na importação de sêmen e de 4% no uso de doses no rebanho para melhoramento dos animais.

Saiba mais sobre o otimismo dos pecuaristas e as tendências do setor consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vídeo mostra momento em que quadrilha em caminhonete é presa na Glória

Traficante se esconde em posto de saúde após ataque a rivais em Vila Velha

Discussão em porta de boate na Praia do Canto termina com homem esfaqueado