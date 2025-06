Pedro Cardoso apoia condenação de Leo Lins e critica ‘mensagens fascistas’ disfarçadas Fotos: Victor Chapetta/AgNews e Reprodução/InstagramO ator Pedro Cardoso, conhecido por interpretar Agostinho Carrara em A Grande Família... Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Fotos: Victor Chapetta/AgNews e Reprodução/InstagramO ator Pedro Cardoso, conhecido por interpretar Agostinho Carrara em A Grande Família, se posicionou favorável à condenação do humorista Leo Lins, sentenciado a oito anos de prisão por “discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários”. Em um texto publicado nessa quinta-feira, 5, no Instagram, Cardoso criticou duramente parte da cena do stand-up comedy no Brasil, afirmando que o gênero se tornou espaço fértil para a propagação de discursos fascistas disfarçados de piada.

Para saber mais sobre a posição de Pedro Cardoso e a condenação de Leo Lins, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Gigante do futebol argentino vai jogar quadrangular com Desportiva e Cruzeiro no ES

Evangélicos crescem e representam mais de um quarto da população

Homem dá tapa em recém-nascida e diz que confundiu com “bebê reborn”