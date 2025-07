Pedro rebate críticas de Filipe Luís em comunicado e classifica fala como ‘desrespeitosa’ Pedro em ação pelo Fla no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)O clima no Flamengo ganhou mais um capítulo de tensão nesta... Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h37 ) twitter

Folha Vitória

Pedro em ação pelo Fla no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)O clima no Flamengo ganhou mais um capítulo de tensão nesta segunda-feira com o posicionamento público do atacante Pedro, que se manifestou após ser duramente criticado pelo técnico Filipe Luís. Fora da lista de relacionados na vitória sobre o São Paulo, no último sábado, o camisa 9 afirmou ter se sentido desrespeitado pela forma como foi exposto na coletiva pós-jogo e sugeriu incômodo com decisões internas no departamento de futebol.

