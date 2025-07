Pedro Scooby lembra conflitos com Luana Piovani e diz que relação melhorou Foto: Reprodução Redes SociaisA relação entre os dois chamou atenção da mídia nos últimos anos devido às divergências públicas sobre... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Reprodução Redes Sociais Durante participação no programa de Fernanda Gentil, exibido no YouTube nesta quarta-feira, 16, o surfista Pedro Scooby falou abertamente sobre os atritos com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, envolvendo a criação dos três filhos do ex-casal.

Para saber mais sobre a evolução da relação entre Pedro Scooby e Luana Piovani, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

