Pega no Samba abre inscrições gratuitas para oficina de percussão Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaAulas irão acontecer as terças-feiras, a partir de 20 de maio, na quadra da agremiação no bairro Consolação... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h24 )

A Pega no Samba está com inscrições abertas para a oficina de percussão. As aulas gratuitas para a formação de novos ritmistas da bateria Locomotiva marcam o início da preparação da agremiação para o Carnaval de Vitória 2026.

