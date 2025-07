Percepção visual corporal é similar em adultos com autismo Foto: FreepikPercepção visual corporal é similar em adultos com autismo Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h37 ) twitter

Foto: Freepik

Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Waseda, no Japão, indica que adultos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) apresentam padrões de ativação cerebral semelhantes aos de adultos neurotípicos ao observarem partes do corpo humano. Os resultados foram publicados em 5 de junho de 2025 na revista Imaging Neuroscience.

Saiba mais sobre essa pesquisa e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

