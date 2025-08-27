Logo R7.com
Perda da Liberdade: o custo invisível das boas intenções

Não é difícil perceber que a liberdade está sendo confiscada quando isso vem acompanhado de prisões, censura e violência. Difícil é...

Folha Vitória|Do R7

Não é difícil perceber que a liberdade está sendo confiscada quando isso vem acompanhado de prisões, censura e violência. Difícil é notar sua corrosão quando ela se apresenta com um sorriso no rosto, apoio popular e o carimbo da boa intenção. Em nome de um suposto bem coletivo, a coerção moderna se disfarça de proteção, mas acaba por limitar o que se pode dizer, como agir e o que se pode escolher.

