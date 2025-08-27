Perda da Liberdade: o custo invisível das boas intenções Não é difícil perceber que a liberdade está sendo confiscada quando isso vem acompanhado de prisões, censura e violência. Difícil é... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Não é difícil perceber que a liberdade está sendo confiscada quando isso vem acompanhado de prisões, censura e violência. Difícil é notar sua corrosão quando ela se apresenta com um sorriso no rosto, apoio popular e o carimbo da boa intenção. Em nome de um suposto bem coletivo, a coerção moderna se disfarça de proteção, mas acaba por limitar o que se pode dizer, como agir e o que se pode escolher.

Para uma análise mais profunda sobre a perda da liberdade e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Três adolescentes são detidos após furto na Pestalozzi de Santa Teresa

Estudantes aprendem sobre carreiras em feira das profissões nesta quarta

iPhone 17 é a grande expectativa para o próximo evento da Apple