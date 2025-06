Perdeu o prazo da declaração do imposto de renda? Saiba o que fazer Foto: Joédson Alves/Agência BrasiA dica é buscar se acertar com o Leão o quanto antes. Valor mínimo da multa para o contribuinte que... Folha Vitória|Do R7 01/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Para quem perdeu o prazo para o envio da declaração de Imposto de Renda 2025, a dica é: buscar se acertar com o Leão o quanto antes, já que o contribuinte fica sujeito a multa no valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do Imposto de Renda devido.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como regularizar sua situação e evitar penalidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Ginasta Jade Barbosa anuncia gravidez: “Momento ideal”

Presos do ES escrevem poemas com reflexões sobre experiências vividas

Motorista é autuado por homicídio após morte de PM na Serafim Derenzi