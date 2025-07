Perseguição termina com suspeito morto e dois presos em Vila Velha Foto: Reprodução/TV VitóriaOcorrência foi registrada durante a manhã desta sexta-feira (11) pela Guarda Municipal de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma perseguição com troca de tiros terminou com um suspeito morto e dois presos no trevo de Capuaba, no bairro Ataíde, em Vila Velha. A ocorrência foi registrada durante a manhã desta sexta-feira (11) pela Guarda Municipal de Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em Folha Vitória:

Circuito de chocolate oferece combos a R$ 29,90 em Vitória

Homem perde R$ 5 mil ao cair em golpe do falso advogado no ES

R$ 49 bilhões: saiba como recursos do acordo do Rio Doce serão distribuídos