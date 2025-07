Personal trainer vai correr 108km em circuito que une Cristianismo e Budismo no ES Alê Junqueira vai correr 108km no Caminhos da Sabedoria, em Ibiraçu (Foto: Acervo pessoal)Empresária e treinadora de corrida Alê Junqueira... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h36 ) twitter

Alê Junqueira vai correr 108km no Caminhos da Sabedoria, em Ibiraçu (Foto: Acervo pessoal) O Caminhos da Sabedoria é circuito de peregrinação que fica em Ibiraçu e está entre os mais antigos do Brasil. São 108km de percurso que a empresária e personal trainer Alê Junqueira vai completar correndo, no próximo sábado (5), com o objetivo de despertar nas mulheres a importância do autocuidado físico e mental.

