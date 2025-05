Pescoço de texto: o que o uso excessivo do celular faz com a sua postura Foto: FreepikEspecialistas explicam o impacto do uso do celular na postura Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 07h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Mais de cinco horas por dia. Este é o tempo médio que os brasileiros passam mexendo no celular, segundo pesquisa da plataforma Data.IA. Seja assistindo a um vídeo, conversando com alguém ou até trabalhando, o compacto e útil aparelho dificilmente sai das nossas mãos.

Para entender melhor os impactos do uso excessivo do celular na postura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Barbie capixaba”: colecionador faz sucesso com bonecas e cria versão do ES

Gestora com DNA Capixaba vai aportar meio bilhão de reais em crédito no Mercado Imobiliário

Brasil sem seguro