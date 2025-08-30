Logo R7.com
Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração

Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilImunizante está disponível apenas na rede privada do Brasil

Folha Vitória|Do R7

A vacina contra herpes-zóster pode reduzir a possibilidade de doenças cardiovasculares graves, como acidente vascular cerebral (AVC), em adultos imunizados. Pesquisa mostra que pessoas de 18 a 50 anos vacinadas tiveram queda de 18% no risco dessas doenças, enquanto as com mais de 50 anos, em 16%.

