Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilImunizante está disponível apenas na rede privada do Brasil Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h18 )

Folha Vitória

A vacina contra herpes-zóster pode reduzir a possibilidade de doenças cardiovasculares graves, como acidente vascular cerebral (AVC), em adultos imunizados. Pesquisa mostra que pessoas de 18 a 50 anos vacinadas tiveram queda de 18% no risco dessas doenças, enquanto as com mais de 50 anos, em 16%.

Para mais detalhes sobre essa pesquisa inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

