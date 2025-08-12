Pessoas com deficiência podem ter aposentadoria maior e antecipada Conheça as regras vigentes para as duas formas de aposentadoria de pessoas com deficiência previstas pelo INSS Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O técnico mecânico Assy Carvalho Almeida já estava aposentado há quase 10 anos quando descobriu que o valor do benefício poderia ser melhor devido à visão monocular.

Saiba mais sobre como as pessoas com deficiência podem garantir uma aposentadoria mais vantajosa consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Plano ES 500 Anos abre inscrições para vagas no Conselho de Liderança

Adolescente detido pilotava moto usada no ataque na Grande Santa Rita

Exportações brasileiras para os EUA batem recorde para julho