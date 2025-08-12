Pessoas com deficiência podem ter aposentadoria maior e antecipada
Conheça as regras vigentes para as duas formas de aposentadoria de pessoas com deficiência previstas pelo INSS
O técnico mecânico Assy Carvalho Almeida já estava aposentado há quase 10 anos quando descobriu que o valor do benefício poderia ser melhor devido à visão monocular.
O técnico mecânico Assy Carvalho Almeida já estava aposentado há quase 10 anos quando descobriu que o valor do benefício poderia ser melhor devido à visão monocular.
Saiba mais sobre como as pessoas com deficiência podem garantir uma aposentadoria mais vantajosa consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre como as pessoas com deficiência podem garantir uma aposentadoria mais vantajosa consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: