Pessoas que pularam em valão para salvar idoso em Vila Velha recebem cuidados médicos Foto: Reprodução/ Rede Social De acordo com a Secretaria de Saúde de Vila Velha, uma equipe do programa Consultório na Rua esteve presente... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h46 )

carro cai em valão

Pessoas em situação de rua que pularam em um valão, localizado debaixo da Terceira Ponte, em Vila Velha, para salvar José Camilo da Silva, de 78 anos, que caiu com o carro no local, recebem cuidados médicos após ter contato com a água suja.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este emocionante resgate!

