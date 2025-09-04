Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PET: da indústria à sustentabilidade aplicada

Compartilho a publicação da Ana Paula Boleli Souza (Química Industrial), acrescentando um comentário. É preciso controlar o consumo...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Compartilho a publicação da Ana Paula Boleli Souza (Química Industrial), acrescentando um comentário. É preciso controlar o consumo, reduzir a geração de resíduos, e optar por produtos, que utilizam embalagens de procedência e eficiência, sustentáveis. A reciclagem se dá, após cumpridas essas etapas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a importância da reciclagem de PET!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.