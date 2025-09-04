PET: da indústria à sustentabilidade aplicada
Compartilho a publicação da Ana Paula Boleli Souza (Química Industrial), acrescentando um comentário. É preciso controlar o consumo, reduzir a geração de resíduos, e optar por produtos, que utilizam embalagens de procedência e eficiência, sustentáveis. A reciclagem se dá, após cumpridas essas etapas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a importância da reciclagem de PET!
