Petrobras anuncia nova redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

No início do ano, a Petrobras havia elevado o diesel em R$ 0,22 o litro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência BrasilA Petrobras anunciou nesta segunda-feira (05) que reduziu em 4,6% o preço do diesel no mercado brasileiro, o que equivale a R$ 0,16, com o litro do produto passando a custar R$ 3,27 nas refinarias da estatal a partir da terça-feira, (06). O reajuste segue outras duas reduções recentes, de 3,3% em 18 de abril e também de 4,6% em 1º de abril.

Saiba mais sobre essa importante mudança no mercado de combustíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

