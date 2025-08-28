Pets podem lamber o rosto dos bebês? Saiba o que dizem especialistas Imagem: Freepik/ReproduçãoInfectologistas explicam como manter uma convivência segura Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Imagem: Freepik/Reprodução Os animais de estimação são conhecidos como os melhores amigos que uma pessoa pode ter. Leais, animados e carinhosos, demonstram seu amor de muitas formas, principalmente, pelas famosas lambidas.

Para saber mais sobre os cuidados necessários e os benefícios da convivência entre pets e bebês, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mutirão com foco em trabalhadoras rurais acontece em Alto Rio Novo

Objetos somem e abertura da cápsula do tempo de Linhares é adiada

Sniper e helicóptero: escolta de dinheiro complica trânsito no Centro de Vitória