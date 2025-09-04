Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PGR pede condenação do “núcleo 4” da trama golpista

Foto: Joedson Alves/Agencia BrasilA Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos sete réus do “núcleo 4” da trama golpista...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Joedson Alves/Agencia BrasilA Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos sete réus do “núcleo 4” da trama golpista. O grupo é acusado de espalhar desinformação contra urnas eletrônicas e instituições e de promover ataques virtuais contra militares que não aderissem ao plano de golpe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.