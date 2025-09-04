PGR pede condenação do “núcleo 4” da trama golpista
Foto: Joedson Alves/Agencia BrasilA Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos sete réus do “núcleo 4” da trama golpista. O grupo é acusado de espalhar desinformação contra urnas eletrônicas e instituições e de promover ataques virtuais contra militares que não aderissem ao plano de golpe.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o caso.
