Pianista capixaba de 9 anos é premiada na Europa e sonha em tocar em Nova Iorque Marina Brandão já conquistou nove prêmios (Foto: Divulgação)Com pouco mais de dois anos de estudos, Marina Brandão acumula nove prêmios... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h19 )

Marina Brandão já conquistou nove prêmios (Foto: Divulgação) A pianista capixaba Marina Brandão, de apenas 9 anos, vem se destacando no cenário internacional da música erudita. Em julho, a jovem conquistou o primeiro lugar no Concurso Santa Cecília, em Portugal, e o segundo lugar no Concurso Internacional de Piano Maria Herrero, na Espanha.

