Picape de quase duas toneladas fica atolada na areia da Praia do Morro
Foto: Reprodução/Tv VitóriaVeículo só conseguiu ser retirado após ser guinchado por outra caminhonete; caso aconteceu no último sábado...
Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma picape de quase duas toneladas ficou atolada na areia da Praia do Morro, em Guarapari, na tarde do último sábado (30). O veículo atolou enquanto banhistas tentavam retirar uma moto aquática da água.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa situação inusitada!
Leia Mais em Folha Vitória:
