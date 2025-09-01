Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Picape de quase duas toneladas fica atolada na areia da Praia do Morro

Foto: Reprodução/Tv VitóriaVeículo só conseguiu ser retirado após ser guinchado por outra caminhonete; caso aconteceu no último sábado...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Tv Vitória Uma picape de quase duas toneladas ficou atolada na areia da Praia do Morro, em Guarapari, na tarde do último sábado (30). O veículo atolou enquanto banhistas tentavam retirar uma moto aquática da água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa situação inusitada!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.