Piloto passa mal e voo faz pouso de emergência no Recife Pouso foi realizado com tranquilidade pelo copiloto do voo que seguia de Porto, em Portugal, para Campinas Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 09h57 )

Um voo que decolou de Porto, em Portugal, com destino a Campinas (SP), precisou realizar um pouso de emergência na tarde de sexta-feira (25), no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco, após um dos tripulantes apresentar um mal súbito.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

