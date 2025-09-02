Logo R7.com
Pinscher com problema de saúde desaparece e família pede ajuda

Duda, cadela desaparecida. (Foto: arquivo pessoal)A cadela da raça pinscher, de 7 meses, está desaparecida desde que fugiu na Barra...

Folha Vitória|Do R7

Duda, uma cadela da raça pinscher de 7 meses e que pesa 1 kg, está desaparecida desde que fugiu na Rua Albatroz, na Barra do Jucu, em Vila Velha, próximo à Rodovia do Sol, em 26 de agosto.

