Piscinas naturais de Pedra Azul são fechadas por 15 dias Piscinas naturais do Parque Estadual da Pedra Azul foram interditadas na segunda (Foto: Thiago Alves/ Iema)Trilha para as piscinas... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 17h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h46 )

Piscinas naturais do Parque Estadual da Pedra Azul foram interditadas na segunda (Foto: Thiago Alves/ Iema) A trilha para as piscinas naturais do Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, foi fechada, nessa segunda-feira (05), para manutenção. A interdição será pelos próximos 15 dias.

