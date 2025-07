Pix, novo alvo de Trump, atrasou o serviço de pagamento do WhatsApp Estados Unidos abriu investigação sobre práticas comerciais do Brasil, como o Pix (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)O sistema... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h18 ) twitter

Estados Unidos abriu investigação sobre práticas comerciais do Brasil, como o Pix (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)O sistema de pagamentos Pix foi citado de forma indireta, mas significativa, na nova rodada de ataques do Estados Unidos contra os Brasil. Em documento que embasa a investigação comercial aberta pela gestão de Donald Trump, o Escritório da Representação Comercial dos EUA (USTR) afirma que o Brasil “parece se engajar em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo”. A frase aponta diretamente para o Pix, criado pelo Banco Central e hoje dominante no mercado nacional.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

