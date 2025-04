Pix Parcelado e Pix em Garantia: confira as novidades e quando entram em vigor Pix parcelado deve ser primeira novidade do sistema eletrônico de pagamentos a entrar em vigor, em setembro. Crédito: Bruno Peres/Agência... Folha Vitória|Do R7 22/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h47 ) twitter

Pix parcelado deve ser primeira novidade do sistema eletrônico de pagamentos a entrar em vigor, em setembro. Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil O Banco Central (BC) anunciou novas funcionalidades para o Pix, incluindo o Pix Parcelado e o Pix em Garantia, que permitirão o uso do sistema de pagamentos instantâneo em operações de crédito. A última reunião do Fórum Pix, realizada no final de março, detalhou as novidades.

Saiba mais sobre essas inovações e como elas podem impactar suas transações financeiras consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

