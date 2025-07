Pix, pirataria e 25 de Março: EUA abre investigação comercial contra o Brasil Donald Trump, presidente dos EUA, ameaçou taxar os produtos do Brasil em 50% (Foto: Divulgação/Instagram)Após anunciar tarifas de 50... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h57 ) twitter

Donald Trump, presidente dos EUA, ameaçou taxar os produtos do Brasil em 50% (Foto: Divulgação/Instagram) Após ameaçar o Brasil com tarifas de importação de 50% a partir de 1º de agosto, o governo do presidente americano Donald Trump resolveu aprofundar as retaliações comerciais.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

