Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Plano ES 500 Anos abre inscrições para vagas no Conselho de Liderança

Lista final de selecionados está prevista para 23 de setembro, quando também acontece a convocação para a posse. Foto: Divulgação/ES...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Lista final de selecionados está prevista para 23 de setembro, quando também acontece a convocação para a posse. Foto: Divulgação/ES 500 Anos As inscrições para as vagas rotativas do Conselho de Liderança da Governança do ES 500 Anos serão abertas em 18 de agosto. Os interessados poderão se candidatar até 1º de setembro pelo site oficial do plano ES 500 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.