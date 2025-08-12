Plano ES 500 Anos abre inscrições para vagas no Conselho de Liderança Lista final de selecionados está prevista para 23 de setembro, quando também acontece a convocação para a posse. Foto: Divulgação/ES... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h18 ) twitter

Lista final de selecionados está prevista para 23 de setembro, quando também acontece a convocação para a posse. Foto: Divulgação/ES 500 Anos As inscrições para as vagas rotativas do Conselho de Liderança da Governança do ES 500 Anos serão abertas em 18 de agosto. Os interessados poderão se candidatar até 1º de setembro pelo site oficial do plano ES 500 anos.

