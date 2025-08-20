Logo R7.com
Plataforma de saúde mental será implantada no SUS

Plataforma de saúde mental será implantada no SUS

Folha Vitória|Do R7

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O projeto “e-Saúde Mental no SUS” foi selecionado pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL) do Ministério da Saúde, que prevê investimento de aproximadamente R$ 12 milhões em iniciativas de saúde digital. A proposta é coordenada pelo Centro de Inovação em Saúde Mental (CISM), iniciativa conjunta do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e da Fapesp. As informações são da Agência Fapesp.

