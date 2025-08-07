Logo R7.com
PlayStation 5 atinge 80,3 milhões de unidades vendidas

PS5 não para! Console bate 80,3 milhões de vendas e Sony mostra força com crescimento digital e aposta bilionária na Bandai Namco.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Sony confirma novo marco global do PS5, que mantém bom desempenho mesmo após cinco anos de mercado.

