PlayStation 5 atinge 80,3 milhões de unidades vendidas PS5 não para! Console bate 80,3 milhões de vendas e Sony mostra força com crescimento digital e aposta bilionária na Bandai Namco. Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Sony confirma novo marco global do PS5, que mantém bom desempenho mesmo após cinco anos de mercado.

Para mais detalhes sobre o desempenho do PlayStation 5 e as estratégias da Sony, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de furtar escada é espancado até a morte em Cariacica

Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa de estreia do programa

Médico tenta atropelar agentes da Guarda ao fugir de blitz em Vitória