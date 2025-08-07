PlayStation 5 atinge 80,3 milhões de unidades vendidas
PS5 não para! Console bate 80,3 milhões de vendas e Sony mostra força com crescimento digital e aposta bilionária na Bandai Namco.
Sony confirma novo marco global do PS5, que mantém bom desempenho mesmo após cinco anos de mercado.
Sony confirma novo marco global do PS5, que mantém bom desempenho mesmo após cinco anos de mercado.
Para mais detalhes sobre o desempenho do PlayStation 5 e as estratégias da Sony, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: