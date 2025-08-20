PlayStation anuncia DLC gratuita de Ghost of Yotei
A PlayStation anunciou, durante a Gamescom Opening Night Live, o lançamento de Ghost of Yōtei Legends, um modo cooperativo que chegará em 2026 como uma DLC gratuita para todos os jogadores que adquirirem Ghost of Yōtei. A novidade trará um cenário fantástico, contrastando com o universo realista do jogo principal.
