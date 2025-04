PlayStation anuncia pré-venda do DualSense The Last of Us Limited Edition no Brasil PlayStation abre pré-venda do controle DualSense The Last of Us Limited Edition no Brasil por R$ 599,90, com lançamento oficial em...

Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 11h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share