PlayStation Plus de junho de 2025 traz NBA 2K25, Alone in the Dark e mais Conheça os novos títulos do PlayStation Plus em junho de 2025, como NBA 2K25 e a coleção Destiny 2: Legacy. Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Sony anunciou os jogos que estarão disponíveis para os assinantes do PlayStation Plus em junho de 2025, como parte da campanha Days of Play. O destaque fica por conta de NBA 2K25, Alone in the Dark (2024) e Bomb Rush Cyberfunk, que estarão disponíveis a partir de 3 de junho. Além disso, Destiny 2: The Final Shape será liberado em 28 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

O Agente Secreto e a nova fase do cinema brasileiro

Entre o Estado e a Fé

Adolescente da Serra confessa ter participado de grupo na internet que estimula a automutilação