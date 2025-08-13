PlayStation Plus libera pesos pesados no Catálogo de agosto Conheça as novidades do Catálogo de Jogos PlayStation Plus em agosto, com grandes títulos e variedade incrível. Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h19 ) twitter

O Catálogo de Jogos PlayStation Plus chega reforçado em agosto com nomes grandes e variedade real. Tem pancadaria com Mortal Kombat 1, super-herói com Marvel’s Spider-Man e poesia em movimento com Sword of the Sea. Earth Defense Force 6 completa o pacote com tiros e monstros gigantes. Tudo entra no dia 19 de agosto, junto do aniversário de 15 anos do serviço.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

