PlayStation Plus libera pesos pesados no Catálogo de agosto
Conheça as novidades do Catálogo de Jogos PlayStation Plus em agosto, com grandes títulos e variedade incrível.
O Catálogo de Jogos PlayStation Plus chega reforçado em agosto com nomes grandes e variedade real. Tem pancadaria com Mortal Kombat 1, super-herói com Marvel’s Spider-Man e poesia em movimento com Sword of the Sea. Earth Defense Force 6 completa o pacote com tiros e monstros gigantes. Tudo entra no dia 19 de agosto, junto do aniversário de 15 anos do serviço.
