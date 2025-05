PlayStation Studios adquire teamLFG, novo estúdio focado em experiências multiplayer A PlayStation anuncia o teamLFG, um estúdio com talentos que trouxeram jogos icônicos como Halo e Fortnite. Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A PlayStation anuncia a aquisição do teamLFG, um novo estúdio com sede em Bellevue, Washington, composto por veteranos da indústria de jogos. Originalmente da Bungie, o teamLFG reúne talentos que desenvolveram títulos como Destiny, Halo e Fortnite.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa nova aquisição e o que esperar do futuro do gaming!

Leia Mais em Folha Vitória:

O tempo da arte, o tempo do desejo: tudo pode perder-se

Ataque a tiros mata presidiário e carro cai de viaduto; homem é ferido por bala perdida

Fluminense lança novo uniforme dois que será usado Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA